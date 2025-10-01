Son Dakika... Antalyaspor'un eski Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

6 KİŞİ SERBEST

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iş insanları Ramazan K., Ramazan S., hafriyat işi yapan Halil A. ve Abdullah E., Burcu M., Mehmet A., Mehmet K., Nihat Y., Emine A. ve Talha Kürşat K. serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş insanı Metin A. ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü.

ESKİ KULÜP BAŞKANI GÖZALTINDA

Diğer yandan, eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.