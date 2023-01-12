Emre Belözoğlu sildi, Galatasaray alıyor!
Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sildiği Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölge belli olurken Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim Hasan Ali Kaldırım transferde öne çıktı.
Hasan Ali Kaldırım
SEÇENEKLER: HASAN ALİ KALDIRIM, GÜRAY VURAL VE UĞUR ÇİFTÇİ
Milliyet'in haberine göre Antalyaspor'dan , Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.
Güray Vural
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin Euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Uğur Çiftçi
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında yeni dava!
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- İmamoğlu'ndan ihaleye fesat davasına ilk tepki
- MHP'de Sinan Ateş krizi
- CHP'li Özel 'Soylu hakkında dosya açıklayacağım' dedi
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- Canan Kaftancıoğlu beraat etti
- Hâkime rüşvet nasıl verilir
- Demirtaş'tan yeni seçim mesajı
- Hilafetçi imam 'dilekçe' kurbanı