Emre Belözoğlu sildi, Galatasaray alıyor!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 09:20

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 09:20

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölge belli olurken Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim Hasan Ali Kaldırım transferde öne çıktı.

Hasan Ali Kaldırım

SEÇENEKLER: HASAN ALİ KALDIRIM, GÜRAY VURAL VE UĞUR ÇİFTÇİ

Milliyet'in haberine göre Antalyaspor'dan , Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım'dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı.

Güray Vural

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin Euro istenirken, Sivasspor'un ise Uğur için 1.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Uğur Çiftçi