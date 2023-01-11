Adı Manchester City ile anılıyordu: Eyüpspor'dan Efe Sarıkaya hamlesi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:23

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:23

TFF 1. Lig'in ilk devresini 38 puanla zirvede tamamlayan Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız, takıma dair açıklamalarda bulundu.

Kadrolarına kattıkları Halil Akbunar ile büyük takımların da ilgilendiğini ifade eden Fatih Kulaksız, "Önemli bir transfer gerçekleştirdik. Halil üç büyüklerin de ilgisi olan bir futbolcuydu. Göztepe'den bonservis karşılığında Belçika'ya Westerlo'ya gitti. Kendisi sezon başında Türkiye'de oynamayı düşünmüyordu. Türkiye'de oynamaya karar verdikten sonra bir alt ligde oynamayı hiç düşünmüyordu. Tabii projeye, bu vizyona kendisini ikna ettik" dedi.

Halil Akbunar

Halil'in milli takım hedefinden bahseden Kulaksız, "Eyüpspor, ligde altı puan önde şampiyonluğun en güçlü adayı. Seneye de Süper Lig'de oynama potansiyeli çok yüksek. Halil'in de tekrardan milli takıma seçilme hedefi vardı. O'nun da bu projesini, burada gerçekleştirebileceğini kendisine anlattık. Sağ olsun bize inandı, güvendi. Kendisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladık" diye konuştu.

Efe Sarıkaya

"EFE'Yİ KADROMUZA DAHİL ETMEK İSTERİZ"

Manchester City, Atletico Madrid gibi takımlarla adı anılan Altay'ın 2005 doğumlu savunmacısı Efe Sarıkaya'yı sezon sonunda kadrolarına katmak istediklerini belirten Fatih Kulaksız, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ben sezon başında Kazımcan ile ilgili görüşmüştüm. Hem Kazımcan hem de Efe aynı menajerin oyuncusu. Biz devreden çıkınca Kazımcan'ı Galatasaray transfer etmişti. Efe de 2005 doğumlu, yetenekli bir oyuncu. Devre arası için Efe'yi transfer etme düşüncemiz yok. Fakat sezon sonu için kadromuza dahil etmek isteriz. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe bir teklifte bulunduk. O teklifimi kabul ederlerse bu transfer gerçekleşecek. Kabul etmezlerse, Efe'nin Türk futboluna, A Milli Takıma katkı yapabilecek bir oyuncu. İnşallah onun da yolu açık olur. Bizim teklifimiz bonservisini alalım, sezon sonuna kadar Altay'da oynasın diye bir teklifte bulunmuştuk. Şu anda bizim stoper mevkimizde 4, 5 tane oyuncumuz var. Hepsi birbirinden değerli, çok başarılı. Şu an için o mevkiye bir ihtiyacımız yok. Ama bu tür yetenekli oyuncuları da bu kulübün bünyesine kazandırıp, onların çıkış yapabilme potansiyelini gördüğümüz için uzun vadede değerlendirmeye çalışıyoruz."