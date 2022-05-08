Emre Belözoğlu'ndan Fırat Aydınus'a tepki: "Ayıp ediyorsun"
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçta Emre Belözoğlu'nun hakem Fırat Aydınus'a gösterdiği tepki dikkat çekti.
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyon dikkat çekti.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, karşılaşmanın 73. dakikasında ise Başakşehir'de Trezeguet, Taylan Antalyalı ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın halkemi Fırat Aydınus ise devam kararı verdi.
Pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.
Belözoğlu'nun Aydınus'a "Çok ayıp ediyorsun! Çok ayıp ediyorsun! Hem orada hem burada..." şeklindeki serzenişi ekranlara yansıdı.
Fırat Aydınus, Belözoğlu'nun uyarırken mücadele kaldığı yerden devam etti.
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