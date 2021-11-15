Emre Belözoğlu'nun idmanda attığı gol, sosyal medyada gündem oldu
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun idmanda attığı golü, sosyal medyada paylaştı.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun idmanda atması zor gözüken golü 'Bu kadar basit ya' tepkisiyle ağlara gönderdiği anları paylaştı.
Başakşehir’in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.
İşte Başakşehir'in paylaşımı:
???????? ??????????????????— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 15, 2021
#IBFK pic.twitter.com/byfwjl3MMC
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