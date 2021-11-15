Emre Belözoğlu'nun idmanda attığı gol, sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun idmanda attığı golü, sosyal medyada paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:43
Emre Belözoğlu'nun idmanda attığı gol, sosyal medyada gündem oldu
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Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun idmanda atması zor gözüken golü 'Bu kadar basit ya' tepkisiyle ağlara gönderdiği anları paylaştı.

Başakşehir’in bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.

İşte Başakşehir'in paylaşımı:


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