Emre Erdoğan, Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü oldu

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:27

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:27

Emre Erdoğan, 6 saat 8 dakika 25 saniyeyle Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı en hızlı geçen Türk yüzücü ünvanını aldı.

Zorlu koşullara rağmen parkuru başarıyla bitiren Emre böylece "Okyanus'un Yedilisi" olarak bilinen 7 açık su kanalından 5'ini tamamladı.

Seriyi dünyada en hızlı tamamlayan kişi olma iddiasını sürdüren Emre, daha önce Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Boğazı (ABD), Tsugaru Boğazı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) yüzerek geçmişti.