Emre Kocadağ'dan flaş Zaynutdinov paylaşımı!
Beşiktaşlı Yönetici Emre Kocadağ, 90+4'te galibiyeti getiren Bakhtiyor Zaynutdinov ile paylaşım yaptı.
Beşiktaşlı Yönetici Emre Kocadağ, 90+4'te galibiyeti getiren Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.
Kocadağ yaptığı paylaşımda, "Gül yüzlü bahtiyar" ifadelerini kullandı. Ayrıca bir de nazar boncuğu emojisi kullandı.
Öte yandan bu transferde katkısı olan ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Asbaşkan Serhan Çetinsaya için ise, "Eline sağlık Serhanım" sözlerini kullandı.
İşte Kocadağ'ın o paylaşımı:
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