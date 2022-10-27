Emre Mor: 'İnandık ve geri döndük!'

27 Ekim 2022 Perşembe, 22:43

Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Emre Mor açıklamalarda bulundu.

3-0'dan geri dönüşü Fenerbahçe'nin attığı 3. golle tamamlayan Emre Mor, "Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz, bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım." diyerek sözlerini sürdüren Emre Mor, "Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Emre Mor, "Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmek için oynuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.