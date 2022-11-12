Emre Mor: 'Kırmızı kart adil değildi'
Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Giresunspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Mor, 'Kırmızı kart adil değildi' dedi.
Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Giresunspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.
Emre Mor, şu ifadeleri kullandı;
"10 kişi kalmamız maçı çok değiştirdi. Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum. 11 kişi olsaydık maçı kaybetmezdik diye düşünüyorum. Hala 1. sıradayız ve kazanmaya devam edeceğiz."
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