Emre Sakçı, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada yarı finale yükseldi
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Fenerbahçe'nin rekortmen milli yüzücüsü Emre Sakçı, 15 dakika arayla çıktığı 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında finale yükseldi.
Emre Sakçı, 50 metre serbest elemelerinde 21.59'la serisinde 6'ncı, geneldeyse 13'üncü olarak adını yarı finale çıkarken, 100 metre kurbağalama elemelerindeki 57.02'lik derecesiyle de serisinde 4'üncü, geneldeyse 7'nci sıraya yerleşerek yarı finale yükseldi. 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama yarı final müsabakaları bugün akşam seansında yapılacak.
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