Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Lublin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Peki, Emre Sakçı kimdir? Millli yüzücü Hüseyin Emre Sakcı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Emre Sakcı'nın rekorları ne?

EMRE SAKÇI KİMDİR?

Emre Sakçı, 15 Kasım 1997'de İzmir'de doğdu. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.

EMRE SAKÇI'NIN REKORLARI NE?

Sakcı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu. 2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya kazandı.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti. 10 Kasım 2020'de ISL'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derece ile Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakcı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.