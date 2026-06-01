En iddialı kadro: Hakan Safi, 3 dünya yıldızı getireceğini söyledi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, “Transferler konusunda yakında açıklamalarımız olacak. Seçimin son haftasında ortaya koyduğumuz vizyonu net bir şekilde göreceksiniz. Biz, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz. İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. ‘İki tane de dünya yıldızı getireceğim’ dedim, bu belki üç bile olabilir. Tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız” açıklamasını yaptı. Seçim öncesi kulüp üyeleriyle bir araya gelen Safi, rakibi Aziz Yıldırım’ı eleştirip, “Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hırsların değil, büyük hedef ve hayallerin yeridir. Stadın Mayıs 2027’ye yetiştirilme vaadi hayal satmaktır” dedi.

‘GUIRASSY’Yİ GETİRECEĞİM

Transfer çalışmalarına değinen Hakan Safi, “Rakibimiz de (Aziz Yıldırım), Muriç’i alıyormuş, tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Seviniyoruz. Güzel bir rekabet olacak. Borussia Dortmund’un forveti Guirassy ile 23 Nisan’da ben kendim görüştüm. Yarın da (bugün) görüşeceğiz. Klâsik rakibimizin çirkinleştirme oyunları. Guirassy de Dortmund’un kontratlı oyuncusu. Benim zaten uzun zamandır takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy’yi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak” diye konuştu.

YILDIRIM: BAYRAKLARI ÇIKARIN

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, “Birleşme çağrım seçimden sonra da geçerli. Ben liderim, başkan değilim. Başkanlığa değil, liderliğe geliyorum! Taraftar bayrakları çıkarsın, şampiyonluk hazırlıklarına başlasın. Geçmişle hesaplaşma yok, geleceğe bakacağız. Fenerbahçeli taraftarlar, çocuklar sokakta rahat gezecek” dedi. Yıldırım, “Teknik direktör konusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Aykut Kocaman da bunlardan biri. Üç yabancı ile görüşmeler yapılıyor. Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz, hocanın da bizimle olması lazım. Beraber transfer yapıp ilerleyeceğiz” diye konuştu.