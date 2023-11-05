Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivasspor 1-1 Adana Demirspor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:43

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:43

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Patrick Kluivert'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Fode Koita, konuk Adana Demirspor'un golünü ise 57. dakikada Benjamin Stambouli kaydetti.

SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.