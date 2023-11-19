Sessiz prova: Kayserispor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı
Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı, 0-0 berabere bitti.
Milli maç arasında Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Sivasspor'u konuk etti.
Kayserispor müsabakaya, Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek, Bahoken, Talha Sarıarslan 11 ile çıktı.
Sivasspor'un 11'inde ise Erhan Erentürk, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, Keita, Hakan Arslan, Abdulkadir Parmak, Emre Gökay, Eren Kaya, Kvet yer aldı.
Her iki takımında gol pozisyonu bulmakta zorlandığı karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
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