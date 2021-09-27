En kötü istatistik Muslera'da!
Muslera, geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu. Uruguaylı eldivenin bu sezonki istatistikleri şaşırttı.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi Muslera, bu sezonki kötü performansıyla gündemden düşmüyor.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.
Muslera, geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.
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