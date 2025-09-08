En Nesyri attı, Fas kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 18:58:00
Cumhuriyet Spor
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Zambiya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Fas Milli Takımı'nda oynayan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, Zambiya karşısında ağları havalandırdı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi.

Zambiya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, 7. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. Fas'ın ikinci golünü ise 47. dakikada Igamane kaydetti.

Karşılaşmada Sofyan Amrabat da sahadaydı. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Amrabat, maça ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile 3. sırada yer aldı.

