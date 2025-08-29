Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri'nin rekorunu kırdı!

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler bu transfer için Portekiz ekibine 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri'yi geride bırakarak Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.
İşte Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri:
10- Moussa Sow: 10 milyon Euro
9- Raul Meireles: 10 milyon Euro
8- Diego Carlos: 11.47 milyon Euro
7- Sofyan Amrabat: 12 milyon Euro
6- Emmanuel Emenike: 13 milyon Euro
5- Dani Güiza: 14 milyon Euro
4- Cengiz Ünder: 15 milyon Euro
3- Dorgeles Nene: 18 milyon Euro
2- Youssef En-Nesyri: 19.5 milyon Euro
1- Kerem Aktürkoğlu: 22.5 milyon Euro