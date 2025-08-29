Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri'nin rekorunu kırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 16:39:00
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 + 2.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Milli futbolcu böylece Youssef En-Nesyri'yi geride bırakarak sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi oldu.

Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler bu transfer için Portekiz ekibine 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri'yi geride bırakarak Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

İşte Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri: 

10- Moussa Sow: 10 milyon Euro

9- Raul Meireles: 10 milyon Euro

8- Diego Carlos: 11.47 milyon Euro

7- Sofyan Amrabat: 12 milyon Euro

6- Emmanuel Emenike: 13 milyon Euro

5- Dani Güiza: 14 milyon Euro

4- Cengiz Ünder: 15 milyon Euro

3- Dorgeles Nene: 18 milyon Euro

2- Youssef En-Nesyri: 19.5 milyon Euro

1- Kerem Aktürkoğlu: 22.5 milyon Euro

