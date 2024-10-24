En Nesyri, Kadıköy'de ilk golünü attı: Fenerbahçe ile Manchester United puanları paylaştı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:55

Güncelleme: 25.10.2024 - 00:00

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen ile öne geçti. Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En-Nesyri ile eşitliği buldu.

Fenerbahçe, mücadelede Dusan Tadic ve En-Nesyri ile net fırsatlardan yararlanamadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, penaltı itirazlarının ardından 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5, Manchester United 3 puana yükseldi.

Fenerbahçe, hafta sonunda ligde Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maç haftasında ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek. Manchester United, hafta sonunda ligde West Ham United ile deplasmanda karşılaşacak. Erik ten Hag'ın ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçta sahasında PAOK'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 1-1 Manchester United

92' Manchester United'da Diallo, sağ kanatta Mert Müldürün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Mert Müldür sarı kart gördü.

89' Fenerbahçe'de Szymanski yerine oyuna Mert Hakan Yandaş dahil oldu.

89' Oyuna devam edemeyen Antony yerine Amad Diallo oyuna dahil oldu.

84' United'da Garnacho yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Livakovic'te kaldı.

83' Eriksen'in doğrudan kaleyi denediği serbest vuruşta Fenerbahçe savunması araya girdi ve tehlikeyi önledi.

79' Fenerbahçe'de En Nesyri, Tadic ve Maximin oyundan alındı. Yerlerine İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ile Edin Dzeko mücadeleye dahil oldu.

76' Manchester United'da Hojlund'un ceza sahası çizgisinde yaptığı vuruş zayıf kaldı. Livakovic rahatlıkla topu kontrol etti.

73' Manchester United'da Rasford yerine Antonio oyuna dahil oldu.

70' Manchester United'da Garnacho'nun yayın solundan vuruşunda top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

68' Manchester United'da Mazroui'nin yayın sağından sağ ayak üstüyle çektiği şutta kaleci Livakovic topu çelerek kornere gönderdi.

64' Fenerbahçe'de Saint Maximin merkezden topu sürerek sol kanatta bulunan Tadic'e pas verdi. Tadic'in ortasında United savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

62' Manchester United'da Eriksen'in kullandığı serbest vuruş Fenerbahçe barajından geri döndü.

61' Fenerbahçe'de Osayi Samuel yerine Becao oyuna dahil oldu.

60' Fenerbahçe'de Osayi Samuel, yayın solunda Garnacho'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

57' Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Osayi'nin yerde kaldığı pozisyona itiraz etti ve ardından kırmızı kart gördü.

56' Fenerbahçe'de Osayi Samuel sağ kanattan topu sürerek çizgiye indi. Topu geriye çeken Osayi yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

55' Manchester United'da Lindelöf ve Zirkzee oyundan alındı yerlerine Casemiro ile Höjlund dahil oldu.

52' Fenerbahçe'de En Nesyri, merkezden topu sürerek sol kanatta Maximin'e yerden pas verdi. Maximin, ceza sahasına girmek isterken United savunması araya girdi ve topu kazandı.

49' GOL | Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasına sağ ayağıyla ortaladı. En Nesyri altı pasın hemen gerisinde kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

37' KAÇTI! Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri kafa vuruşunu yaptı top kaleci Onana'dan döndü Tadic'in önünde kaldı. Tadic çizgiden içeriye tekrar ortaladı. En Nesyri yine kafa vuruşunu yaptı. Onana topu harika çeldi.

36' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. En Nesyri'nin bekletmeden sol ayak içiyle vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruş kullanacak.

34' Fenerbahçe tüm hatlarıyla United yarı sahasına yerleşti.

29' United'da Dalot'un sağ kanatta Rasford'a pasında Szymanski araya girdi ve topu kornere gönderdi. United sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' KAÇTI! Fenerbahçe'de Szymanski, sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Onana'dan seken top Tadic'in önünde kaldı. Tadic, ayak ucuyla dokunuşunu yaptı fakat savunma araya girerek topu Onana kontrol etti.

22' Manchester United'da Eriksen topu merkezden taşıyarak sağ kanatta bulunan Rasford'a pas verdi. Rasford, çalımlarla ceza sahasının sağına girdi. Sol ayak içiyle yerden çektiği şut yandan dışarı çıktı.

20' Fenerbahçe'de Osayi sağ kanattan topu taşıyarak yayda bulunan Tadic'e yerden pas verdi. Tadic'in sol ayak içiyle çektiği şut kaleci Onana'nın kucağında kaldı.

18' Manchester United'da Garnacho sol kanattan topu taşımak istedi fakat Fred'in müdahalesi sonrası top Garnacho'dan dışarı çıktı. Fenerbahçe aut kullanacak.

15' GOL | Manchester United'da Garnacho, sol kanattan topu ceza sahasının soluna sürerek ceza sahası içindeki Zirkzee'ye bıraktı. Zirkzee gerilerden gelen takım arkadaşı Eriksen'e yerden pas verdi. Eriksen ceza sahası çizgisinden sağ ayak içiyle şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

14' Manchester United'da Rasford, orta alandan topu hücum kaleye süren Szymanskiye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

10' Fenerbahçe'de Maximin kendi yarı alanından topu hücum kaleye taşıdı ve sağ kanatta Tadic'e pas verdi. Tadic sol tarafa uzun bir top attı. Mert Müldür'ün ceza sahasına ortasında kaleci Onana topa uçarak hamle yaptı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Fenerbahçe'de Tadic orta sahada Mazroui'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Clement Turpin devam kararı verdi.

7' Fenerbahçe'de Maximin, sol kanattan topu sürerek cez sahasına girmeye çalıştı. Dalot'un müdahalesi sonrası top kornere gitti. Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

6' Fenerbahçe'de Osayi Samuel, sağ kanatta çizgiye inerek dar alandan şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.