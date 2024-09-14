En Nesyri, Süper Lig'deki 24 yıllık rekoru kırdı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:55

Sarı-lacivertli ekibin Youssef En-Nesyri için açıkladığı 19 milyyon 500 Euro'luk bonservis bedeli, Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

Faslı futbolcunun transferi, 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a 17 milyon Euro bedelle gelen Brezilyalı golcü Mario Jardel'e ödenen bonservis bedelini de geride bırakarak 24 yıllık rekoru kırdı.

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ardından en yüksek bedeli Çağlar Söyüncü için ödedi. Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen milli futbolcunun bonservisini alan Fenerbahçe, bu transfer için İspanya'nın Atletico Madrid takımına 8 milyon 500 bin Euro ödedi.

En-Nesyri'ye ödenen bonservis bedeliyle rekor kıran Fenerbahçe, kiralama ücretinde de ilk sıraya yerleşti.

Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Allan Saint-Maximin'i 8 milyon Euro karşılığında kiralarken, bu anlamda da Süper Lig rekorunu kırdı. Fenerbahçe, oyuncunun yıllık ücretinin Al-Ahli tarafından ödeneceğini de açıklamasında belirtti.

Gabriel Sara

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALISI SARA

Süper Lig'de son 2 sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 6 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, 18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'nın Kopenhag takımından kadrosuna dahil ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert için de 9 milyon Euro ödedi.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu Atalanta'ya kiralık gönderen Galatasaray, bu anlamda da lig rekoru kırdı. Zaniolo için 6 milyon 400 bin Euro kiralama bedeli alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir futbolcuyu en yüksek bedelle kiralık başka kulübe gönderen takım oldu.

Çağlar Söyüncü

5 FUTBOLCU İÇİN 61 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde 5 oyuncu için toplamda 61 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertli takım, Youssef En-Nesyri ve Çağlar Söyüncü için toplam 28 milyon Euro bonservis öderken, Galatasaray da Gabriel Sara, Elias Jelert ve Roland Sallai'yi 33 milyon Euro ödedi. İki kulübün kasasından 5 futbolcu için 61 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.

Muhammed Cham

TRABZONSPOR, 19 MİLYON 670 BİN EURO ÖDEDİ

Kadrosunu 13 isimle takviye eden Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham için ödedi.

Fransa'nın Clermont ekibiyle bu futbolcu için 4 milyon Euro karşılığında anlaşan bordo-mavili ekip, transfer döneminde bonservis bedeli ve kiralama için toplamda 19 milyon 670 bin Euro ödeme yaptı.

Braga'dan Serdar Saatçı'yı 2 milyon 500 bin Euro, Boavista'dan Pedro Malheiroyu 2 milyon Euro, Hull City'den Ozan Tufan'ı 2 milyon Euro ve Standard Liege'den Cihan Çanak'ı 2 milyon Euro bedelle transfer eden Karadeniz ekibi, Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza için de Portekiz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödedi.

Arseniy Batagov, Denis Draguş ve Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı diğer isimler oldu.

Rafa Silva

BEŞİKTAŞ, FUTBOLCULARA ÖDENECEK RAKAMLARI AÇIKLADI

Emirhan Topçu, Can Keleş ve Ciro Immobile'yi bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Beşiktaş; Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı bedelsiz, Cher Ndour, Joao Mario ve Felix Uduokhai'yi de kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya'nın Lazio ekibinden kadroda dahil edilen golcü futbolcu Ciro Immobile için yıllık 6 milyon Euro ödeneceğini duyuran siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncu Rafa Silva'ya da yıllık aynı miktarda ödeme yapılacağını belirtti.

Atletico Madrid'den transfer edilen Gabriel Paulista'nın sözleşme detaylarıyla da ilgili bilgi veren kulüp, bu futbolcuya ilk 2 yıl 2 milyon 120 bin Euro, üçüncü yıl ise 2 milyon 110 bin Euro garanti ücret ödeneceğini, ayrıca 1 milyon Euro da imza parası verileceğini duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN BONSERVİS GELİRLERİ

Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.

Fenerbahçe'den İngiltere'nin Brighton ekibine transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kulübüne rekor gelir sağladı.

30 milyon Euro bonservisin yanı sıra 750 bin Euro yetiştirme geliri elde eden Fenerbahçe, Türkiye'nin en yüksek bedelli futbolcu satışına da imza attı.

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray da bu sezon satış ve kiralık gönderdiği isimlerden, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamaya göre 28 milyon 650 bin Euro gelir elde etti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında gönderen sarı-kırmızılılar, Tete'yi Yunanistan takımı Panathinaikos'a 4 milyon 750 bin Euro'ya, Emin Bayram'ı da Belçika'nın Westerlo ekibine 4 milyon Euro'ya sattı.

Galatasaray; Zaniolo ve Zaha'nın kiralama bedellerinden de kasasına 9 milyon 400 bin Euro koydu.

Kulüp, Zaha'yı Fransa'nın Lyon ekibine 3 milyon Euro'ya kiralarken, Zaniolo'yu da Atalanta'ya 6 milyon 400 bin Euro bedelle kiralık gönderdi.

Zaniolo'nun kiralanmasından elde edilen gelir, Süper Lig'de bir kulübün kiralama yoluyla kasasına en fazla para koyduğu miktar oldu.

SÜPER LİG'DE BU SEZONUN EN PAHALI TRANSFERLERİ

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun en pahalı transferleri şöyle:

Youssef En-Nesyri: 19 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Gabriel Sara: 18 milyon Euro (Galatasaray)

Elias Jelert: 9 milyon Euro (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü: 8 milyon 500 bin Euro (Fenerbahçe)

Roland Sallai: 6 milyon Euro (Galatasaray)

Muhammed Cham: 4 milyon Euro (Trabzonspor)