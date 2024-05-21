En son Milli Takımı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'un yeni adresi netleşiyor!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'un, son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:26
En son Milli Takımı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'un yeni adresi netleşiyor!
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A Milli Futbol Takımı'ndan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi netlik kazanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, Kuntz ile anlaşma sağladı.

Hamburg'un Jonas Boldt'un sözleşmesini feshedeceği belirtildi. Boldt'un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Kuntz ile anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

2021-2023 arası dönemde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Kuntz, ay-yıldızlı ekipte 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

  


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