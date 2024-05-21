En son Milli Takımı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu!
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, Stefan Kuntz'u sportif direktör olarak takımın başına getirdiğini açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'ndan geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi netlik kazandı.
Hamburg resmi sitesinden yaptığı açıklamada Jonas Boldt'un sözleşmesini feshettiğini ve takımın sportif direktörlüğüne Stefan Kuntz'un getirildiğini açıkladı.
İşte Hamburg'un o açıklaması:
"Üst üste altıncı kez Bundesliga'ya yükselme şansımızı kaybetmemizin ardından Jonas Boldt ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Stefan Kuntz futboldan geliyor, yönetim tecrübesine sahip ve burada oluşturulan ve odaklanmış bir şekilde geliştirilmesi gereken yapıları ve sorumlulukları kaldırabilecek birisi. Kendisine hoş geldin diyoruz."
2021-2023 arası dönemde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Kuntz, ay-yıldızlı ekipte 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.
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