Enes Ünal'lı Bournemouth, 90+5'te yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, konuk ettiği Brentford'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 19:58
Enes Ünal'lı Bournemouth, 90+5'te yıkıldı
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, Brentford'u konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brentford 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 86. dakikasında Bryan Mbeumo, Brentford'u 1-0 öne geçirdi. 89. dakikada ise Bournemouth'tan Dominic Solanke maçı 1-1'e getiren golü ağlara yolladı. Dakikalar 90+5'i gösterirken, Brentford'dan Yoane Wissa ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve maç deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 

ENES ÜNAL 67'DE GİRDİ

Öte yandan Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadelenin 67. dakikasında oyuna dahil edildi.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth 48 puanda kalırken, Brentford da puanını 39'a yükseltti. 

Ligin son haftasında Bournemouth, Chelsea'ye konuk olacak. Brentford ise Newscastle United'ı ağırlayacak.


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