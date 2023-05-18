Engelliler tenis turnuvası başlıyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:16

18-21 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası’nda turnuva, Antalya Megasaray Tennis Academy ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kadınlarda dünya 19 numarası Nalani Boub’dan dünya 40 numarası Britta Wend’e, erkeklerde dünya 25 numarası Gülhem Laget’ten dünya 29 Numarası Ezequel Casco’ya pek çok önemli tenisçi büyük ödül olan 6 bin Dolar ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na puan toplamak için karşı karşıya gelecek.

13-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası’nda düzenlenen Corendon Airlines Open turnuvasının kazananları da belli oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na puan toplamak için mücadele eden tekerlekli sandalye tenisçileri, ödüllerini teslim aldılar. Junior kategorisinde Arjantinli Benjamin Jose Viana birinci olurken İtalyan Francesco Felici ise ikinci oldu. Kadınlar dünya 19 numarası Nalani Buob birinci, dünya 40 numarası Brita Wend ikinci oldu. Erkeklerde ise Fransız raket Nicholas Charlier turnuvayı birinci tamamladı. Quad kategorisinde milli tekerlekli sandalye tenisçimiz Ahmet Kaplan turnuvayı birincilikle tamamladı. Ali Ataman ise ikinci oldu.

ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi Turnuvası 18-21 Mayıs tarihlerinde Megasaray Tennis Academy-Belek’te gerçekleşecek. Maçlar 10.00-19.00 saatleri arasında oynanacak. 21 Mayıs tarihindeki finaller ise 10.30’da başlayacak ve sonrasında kupa töreni yapılacak.