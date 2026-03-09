Lübnan'ın Nejmeh SC takımını çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat'ın hayatını kaybetti. Peki, Engin Fırat kimdir? Teknik direktör Engin Fırat neden öldü? Engin Fırat'ın çalıştırdığı takımlar...

ENGİN FIRAT KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'dan doğan Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe'den sonra Almanya'nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

ENGİN FIRAT'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2002-2002 Fenerbahçe (Asistan)

2003-2003 LR Ahlen (Asistan)

2003-2004 Incheon United (Asistan)

2005-2006 Sivasspor (Asistan)

2006-2006 Saipa (Asistan)

2006-2007 Kayseri Erciyesspor (Asistan)

2008-2009 İran millî futbol takımı (Asistan)

2008-2009 Sepahan

2011-2011 Gostaresh

2013-2014 Saipa

2019-2020 Moldova

2021-2024 Kenya

ENGİN FIRAT NEDEN ÖLDÜ?

Engin Fırat'ın Beyrut'tan Adana'ya seyahat ederken İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.