Enis Bardhi: 'Hakem enerjimizi düşürdü'
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, Süper Lig'de Sivasspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, Sivasspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Enis Bardhi yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Beklemediğimiz şeyler oldu. Penaltı maçın seyrini tamamıyla değiştirdi. Takım halinde iyi bir enerjiyle geldik ama istediğimizi yapamadık." dedi.
Ayrıca, "Penaltı pozisyonunu tam göremedim ama futbolda çifte cezalandırmanın olmadığını biliyordum. Hakem penaltı ve kırmızı kartla enerjimizi düşürdü." ifadelerini kullandı.
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