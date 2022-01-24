Enis Destan Trabzon'a geldi
Karadeniz ekibinin, Altınordu’dan transfer ettiği genç yıldız Enis Destan, Trabzon’a geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbul’dan Galatasaray galibiyetiyle ayrılarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, yeni transferine kavuştu.
İzmir ekibi Altınordu’dan transfer edilen 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Trabzon’a gelerek açıklamalarda bulundu.
Trabzon Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç futbolcu, transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek “Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun” dedi.
Trabzonspor’un Galatasaray ile karşılaştığı mücadeleyi izlediğini dile getiren Destan, “Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız” diye konuştu.
Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor’un, genç futbolcu ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Altınordu’nun altyapısında yetişen genç futbolcu, İzmir ekibinde forma giydiği 48 karşılaşmada 16 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
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