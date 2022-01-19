Trabzonspor, Altıordu'nun genç yıldızı Enis Destan'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'dan dikkat çeken transfer hamlesi geldi. Bordo-mavili ekip, Avrupa kulüplerinin de takip ettiği Altınordu'nun genç santrforu Enis Destan ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor, ara transfer döneminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan'ı kadrosuna katmak üzere...Bordo-mavili ekip, genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor ile Altınordu arasındaki görüşmelerde de sona gelindiği, transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Enis Destan, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
Avrupa kuluplerinin de takip ettiği genç golcü, Altınordu formasıyla bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
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