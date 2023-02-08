Enkaz altında kalan voleybolcu çiftten kötü haber

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:04
Enkaz altında kalan voleybolcu çiftten kötü haber
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın, hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


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