Hulusi Akar deprem bölgesine gönderilen asker sayısını açıkladı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:58

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yaptı.

Akar, “Yapılan durum muhakemesi sonrasında ilk ihtiyacımızın bölgeye kurtarma ekiplerinin personelini ve teçhizatıyla insani yardım malzemelerini taşımak olduğunu gördükten sonra süratle gerekli emirleri vermek suretiyle bir hava yolu yardım köprüsünü kurduk. Şu anda bu yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Uçakların geri gidişlerinde olabildiğince hastaları ve yaraları da hastanelere taşıdıklarını söyleyen Akar, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar toplam 2 bin 600 kurtarma personeli, 78 araç ve diğer malzemeyle ihtiyaç sahibi olan noktalara taşınmış bulunmaktadır. Batıdan, özellikle aldığımız malzemeyi ve personeli İncirlik ve Gaziantep havaalanlarına, bugün öğleden sonra da hava şartlarının elvermesiyle açılan Malatya’ya taşımaya başladık. Uçak seferlerimiz devam ediyor. Bu konuda toplam elimizde şu an kullandığımız 75 hava aracı var, helikopterler, TİHA’lar dahil. Bunları da kullanmak suretiyle ihtiyaçları karşılamak üzere toplam 213 sorti icra edilmiş bulunmaktadır.”

“7 BİN 500 MEHMETÇİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTE”

Akar, “Bütün bölgede toplam 7 bin 500 civarında Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. İlaveten bugün yaptığımız çalışmalarla yarından itibaren de 1500 personelimiz daha buradaki faaliyetlere katılacaklar. Batıdan komando taburlarımızı, toplam 9 taburu da yine bölgeye sevk ediyoruz. Yine Kıbrıs’ta bulunan 4 taburumuz da bugün yarın yapılan çalışmalarla bölgeye gelecek.” dedi.

HATAY’DA 1600 MEHMETÇİK

Akar, Hatay’daki çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirterek, güvenlik konusunda, kurtarma faaliyetlerine yardım konusunda Mehmetçiğin 1600 mevcuduyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Doğal afet arama kurtarma timlerinin de bölgede olduğunu ifade eden Akar, “Barışı koruma tugayının içinden gelen personelimiz burada. Kıbrıs’tan DAFYAR bölgede. Ayrıca istihkam savaş taburunu da buraya sevk etmek suretiyle bu timleri de buradaki kurtarma çalışmalarına katmış bulunuyoruz.” dedi.

Akar, 25 seyyar mutfağı da deprem bölgesindeki il ve ilçelere dağıttıklarını bildirerek, ayrıca 14 seyyar tuvalet ve banyonun da bölgede kullanılacağını kaydetti.

Jeneratörleri, hilti takımlarını bölgeye dağıttıklarını dile getiren Akar, hem özel teşebbüsle hem de kendilerinin yaptıkları çalışmalarla sahra fırınlarını da aktifleştirerek yarından itibaren ekmek dağıtımına başlayacaklarını bildirdi.