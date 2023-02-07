Göztepeli futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:44

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 23:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanları Yasin Öztekin ve İsmail Köybaşı Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından yurttaşlara yardım çağrısında bulundu.

Göztepe Takım Kaptanı Yasin Öztekin, yaptığı açıklamada, yaşanan depremlerden sonra ortaya çıkan tablonun çok üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına sabır diliyoruz. Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Biz de Göztepe Spor Kulübü olarak yardım ediyoruz. Herkesin de yardımlarını stadımıza bekliyoruz. 85 milyon birlik olmamız lazım" dedi.

YARDIMLAR STADYUMDA TOPLANIYOR

İsmail Köybaşı ise depremden sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğini iletti. Enkaz altındakilere ulaşmanın en büyük temennisi olduğunu aktaran İsmail Köybaşı, "Biz Göztepe Spor Kulübü olarak Gürsel Aksel Stadı'nda yardım çalışması yapıyoruz. Herkesin de desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer İzmir takımları gibi taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için acil ihtiyaç listesi hazırlayan Göztepe Kulübü, yardımları Gürsel Aksel Stadı'nda toplamayı sürdürüyor.

Futbolculardan Yasin ve İsmail'in yanı sıra Atınç Nukan, Yalçın Kayan ve Tarık Çamdal da yardım merkezine giderek destekte bulundu.

ESKİ BAŞKANDAN 5 MİLYONLUK BAĞIŞ

Eski Göztepe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil'in sahibi olduğu Sepil Holding'in 5 Milyon lira bağışta bulunduğu ayrıca holding çalışanlarının da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışladığı bildirildi.

Taraftarları ve İzmirlileri Gürsel Aksel Stadı'ndaki deprem yardım toplama merkezine davet eden Mehmet Sepil, "Bölgenin acil ihtiyaçları var, bunları hızlıca temin edip, gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde gönderimini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.