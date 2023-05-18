Enner Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:24

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:24

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, 4 haftalık suskunluğunu Trabzonspor karşısında bozdu ve sarı lacivertli kulüp adına tarihi bir rekora ortak oldu.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 28. golünü atan Enner Valencia, Alex de Souza'nın 'Bir sezonda Fenerbahçe formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu' rekoruna ortak oldu.

Alex de Souza, 2010/11 sezonunda 28 golle bu rekoru kırarken; Enner Valencia, kalan haftalarda 1 gol atması durumunda rekorun tek sahibi olacak.