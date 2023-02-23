Enner Valencia'dan flaş transfer açıklaması: İmzalar, sonra parayı sorarım
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu oynamak istediği takımı açıklarken "Önce imzalarım sonra parayı sorarım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile bu sezon üstün bir performans sergileyen Enner Valencia, Ekvador basınına önemli açıklamalarda bulundu.
"ÖNCE İMZALAR SONRA PARAYI SORARIM"
Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine devam eden ve Aston Villa ile Internacional'in ilgilendiği Enner Valencia, Ekvador basınına açıklamalarda bulundu
Valencia, eski kulübü Emelec'e dönüp dönemeyeceği sorusuna "'Evet, sormadan Emelec'e dönerim. Kesinlikle, önce sözleşmeyi imzalar, sonra bana ne kadar ödemek istediklerini sorardım" ifadelerini kullandı.
Haberde Enner Valencia'nın bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği bilgisine yer verilirken Aston Villa ve Internacional'in devrede olduğu belirtildi.
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