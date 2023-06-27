Enner Valencia'dan Jorge Jesus itirafı!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:13

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:13

Fenerbahçe'den Internacional'e giden Enner Valencia, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Valencia, Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuşmalar yaptığını ve Brezilya'ya transferinden dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

Valencia, "Jorge Jesus, Willian Arao ve Joao Pedro ile konuştum. Onlara Internacional ve Brezilya futbolu hakkında çok şey sordum. Brezilya'ya gelmekle ilgili çok fazla güzel şey duydum. Çok fazla maç olduğunu biliyorum. Farklı bir deneyim olacak. Ama buna alışmalı ve tadını çıkarmalıyım" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Ekvadorlu forvet, 33 kez gol sevinci yaşadı.

Valencia, Fenerbahçe ile biten sözleşmesinin ardından Internacional'e 3 yıllık imza atmıştı.