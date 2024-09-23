Ercan Güven son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden spor yazarı Ercan Güven, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ercan Güven (69) son yolculuğuna uğurlandı.
Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Ercan Güven, cumartesi gece geç saatlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda gazeteciliğe başlayan ve uzun süredir Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı olan Ercan Güven için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı törenine Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, spor yazarları, mesai arkadaşları ve spor basınından birçok kişi katıldı.
Ercan Güven'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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