Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:24

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:24

Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yaptı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte gerçekleştirildi. Dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün organizasyonda final etapları koşuldu.

FİNAL MÜCADELELERİ NEFESLERİ KESTİ

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, nefesleri kesen final yarışlarıyla sona erdi. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışın ardından dereceye giren sporcular da belli oldu.

Yarışı erkeklerde Aki Phillaja (Finlandiya) liderlikle tamamladı. İkinci Elias Ishoel (Norveç), üçüncülüğü Mille Anderson (İsveç) elde etti.

Kadınlarda Saga Forsell (Finlandiya) birinci, Wilma Jonsson (İsveç) ikinci, Tilde Karelius (İsveç) üçüncü oldu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kadınlar ve erkeklerde ilk 3’te yer alan sporculara ödüllerini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti.

AKI PHILLAJA: YOKUŞLARDA DAHA AGRESİFTİM SONUNDA LİDERLİĞE TUTUNMAYI BAŞARDIM

Yarışı erkeklerde birincilikle tamamlayan Finlandiyalı sporcu Aki Phillaja, düzenlenen basın toplantısında, “Aslında iki startta çok benzer starttı çok fazla bir şey değişmedi yokuşlarda daha agresiftim sonunda liderliğe tutunmayı başardım. Türkiye’de çok güzel karşılandık, hava da çok güzeldi. Tabii daha fazla kar olmasını isterdik” diye konuştu.

SAGA FORSELL: DERECE ELDE ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Kadınlarda birinciliği elde eden Finlandiyalı sporcu Saga Forsell ise “Buraya gelirken hastalığım endişem vardı. Derece elde ettiğim için çok mutluyum evime keyifli döneceğim” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA YAYINLANDI

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlar, dünyanın en iyi snowcros sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Yarış bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaştırıldı. Ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor, Sportstv’den canlı yayınlandı.

FIM’DEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Uluslararası Motosiklet Federasyonu, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’ndan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu’na (TMF) teşekkür plaketi verdi.