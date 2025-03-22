Erdem Can: 'Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:34

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:34

Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Türk Telekom rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.

"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'Nİ TAKİP EDELİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, gençlere çağrı yaparak şunları söyledi:

"Biz toplumun göz önünde olan insanları olarak bu günlerde izin verirseniz iki kelam etmek istediğim konu var. Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım; bize mavi gözlü sarışın bir yiğit çok önemli bir klavuz verdi o da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim”