Erdem Can: 'Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim'

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, gençleri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni takip etmeye çağırdı.

Erdem Can: 'Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:34

Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Türk Telekom rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.

"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'Nİ TAKİP EDELİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, gençlere çağrı yaparak şunları söyledi: 

"Biz toplumun göz önünde olan insanları olarak bu günlerde izin verirseniz iki kelam etmek istediğim konu var. Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım; bize mavi gözlü sarışın bir yiğit çok önemli bir klavuz verdi o da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim”


Etiketler: #Erdem Can #Türk Telekom #manisa basket
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler