Erdem Can: 'Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim'
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, gençleri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni takip etmeye çağırdı.
Basketbol Süper Ligi’nin 22. hafta maçında Türk Telekom deplasmanda Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Türk Telekom rakibini 89-87 mağlup etmeyi başardı.
"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'Nİ TAKİP EDELİM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, gençlere çağrı yaparak şunları söyledi:
"Biz toplumun göz önünde olan insanları olarak bu günlerde izin verirseniz iki kelam etmek istediğim konu var. Ben ülkemizin gençlerine, onların varlıklarına çok teşekkür ediyorum. Ve şunu unutmayalım; bize mavi gözlü sarışın bir yiğit çok önemli bir klavuz verdi o da Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim”
Etiketler: #Erdem Can #Türk Telekom #manisa basket
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