Erden Timur: 'Hatalıydım! Özür dilerim'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 22:11

Güncelleme: 09.06.2023 - 22:11

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un açıklamaları...

"Seçimden sonraki süreçte Dursun başkan, 'Futbol ile senin ilgilenmeni istiyorum' demişti. İlk cevabım, 'Haddim değil' olmuştu. Maç izlemekle, oyunculara hakim olmakla yönetebilecek bir branş değil futbol.

Benim için başarı doğru bir kavram değil. Başarısızlık korkusu veya başarı sebebiyle istememezlik yapmadım bu görevi. Seçildikten sonra 5-6 ayda 11 kilo verdim. Görevi layığıyla yapamadığınızda insan bunu sindiremiyor.

Başkanımıza 'Ben para pulla ilgilenmem, menajerlerle görüşmem sadece Florya'ya bakarım' deyip kabul ettim, o da 'Tabii, tabii' dedi. İlerleyen süreçte 'Dursun abi beni kandırmışsın' dedim o da 'Ya ne diyecektim' dedi. Hocamız göreve geldikten sonra ilk listesinde yer alan sadece 2 oyuncu aldık, sonrası hep yeni listeye eklenen isimler oldu. O iki oyuncu Seferovic ve Oliveira'ydı.

İyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendim açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Ben de hentbolda sporculuk yaptım. Bu işin yüzde 50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. Icardi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği.

"LİGİ BİTİRTMEYİZ" SÖZLERİ!

Alanyaspor maçındaki açıklamamdan sonra belki 10 defa özür diledim. Ülkemizde özüre pek değer verilmiyor. Ondan sonra 'Bu ligin sportif gerçekliği yok' denildi. Bana göre bu daha ağır bir açıklama. Ben orada 'Bu lig daha başında böyleyse nasıl bitecek?' demek istedim. Benden o açıklama sebebiyle savunma yapmamı istediler, 'Neyi savunacağım, haksızım bana ceza verin' dedim. Bu lig şaibeli demek... Böyle bir şampiyonluğun ardından bunu söylemek ne kadar doğru. Rakiplerimiz de şampiyonluk puanları topladı. Biz ligin birçok istatistiğinde ligin lideriyiz. Daha nasıl hak edebilirsiniz bir şampiyonluğu? Bize karşı yapılan açıklamaların yüzde 65'inde sessiz kaldık. Normalde bir kulüp açıklama yaptığında diğeri de hemen yanıt verir.

"BANA CEZA VERİN' DEDİM"

Benden o açıklama sebebiyle savunma yapmamı istediler, 'Neyi savunacağım, haksızım bana ceza verin' dedim. Bu lig şaibeli demek... Böyle bir şampiyonluğun ardından bunu söylemek ne kadar doğru. Rakiplerimiz de şampiyonluk puanları topladı. Biz ligin birçok istatistiğinde ligin lideriyiz. Daha nasıl hak edebilirsiniz bir şampiyonluğu? Bize karşı yapılan açıklamalar yüzde 65'inde sessiz kaldık. Normalde bir kulüp açıklama yaptığında diğeri de hemen yanıt verir.

"Yayıncı kuruluşun verdiği görüntülerde rakiplerimizin lehine, bizim ise aleyhimize verilen açılar daha fazla. Biz analiz ile bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bana sorduklarında 'Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi' dedim. Bizim ne kadar doğru davrandığımıza bakın. Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşta 'Kimse neden gol verilmediğini anlamadı' dendi. O maçtan çok daha fazla skora etki eden karar verildi. Bizim lehimize bir hata yapıldı ve her şeyin açıklanmasını istedik. Biz bunu söylemesek VAR kayıtları açıklanmazdı."

"BU ŞEKİLDE GELİŞEMEYİZ"

"Kendi başarısızlıklarımızı manipülasyon yoluyla örtmeye çalıştığımızda hiçbir şey gelişmiyor. Doğrularımızı söylüyorsak yanlışlarımızı saklamamalıyız, ahlaki olarak doğru bir şey değil bu. Kesinlikle tribüne oynama oluyor bu işlerde. Bizler objektif olmayız ancak bunun için çabalamak zorundayız. Kendim de bir taraftar olduğum için benim yöneticim samimiyetten uzak bir şekilde beni mutlu etmek için bazı şeyler yaparsa bundan rahatsız olurum. Biz rekabeti birbirini aşağı çekmek olarak algılıyoruz. Rekabet tam tersi birbirini ileri itmektir. İnsanın en önemli şeyi umududur. Altyapı projemizi açık kaynak yapacağız ki herkes faydalansın. Onlar da bir şey yaptığında biz de ondan faydalanmak isteriz."