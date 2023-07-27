Erden Timur'dan samimi açıklama! 'Galatasaray bu işten zarar görüyor'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 18:04

Güncelleme: 27.07.2023 - 18:04

Galatasaray Kulübü ile GKN Kargo arasındaki sponsorluk anlaşmasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

"Bu sene, son 2-3 haftadır sponsorlukla karşınıza geliyoruz. Başarılı bir sezon geçirdik. Şampiyon olduk. Bu seneki amacımız bunu daha da ileriye taşımak. Güçlü iş birlikleri bizim en önemli hedefimiz.

Bunların devam etmesi lazım. Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Dünyadaki en fazla olan ülkeler içerisinde. Bunun tabii ki gelir olarak da bir o kadar gerideyiz diğer ülkelerle kıyalasdığınızda. Bunu bu tür iş birlikleriyle geliştirmemiz lazım. Futbolun ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey. Sponsorluk iş birlikleri çok önemli.

Günay Güvenç transferi belirli bir şeyle duyuruldu. Orada bizim bir bütçemiz var. Antep deprem şehri olduğu için ayrıca bir yardım biz şey yapıyoruz. O rakamlarla anlaştık. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşma kısmını bekliyoruz.

'GALATASARAY BU İŞTEN ZARAR GÖRÜYOR'

İngiltere'den kargo, artık anlaştık o yüzden, yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil, birçok haber çıkıyor. İnanın, bir şey teyit edilmeden şey yapılıyor. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ama öyle bir negatif paradoks ki, sürekli haber alma isteği, hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Büyük zarar veriyoruz. Maalesef bu döngü değişir mi, onu bilemiyorum. Ama isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek daha şey davranabiliriz. Her şeyde teyit edilmeden ortaya konuluyor. Şunun bilinmesi lazım, Galatasaray bu işten zarar görüyor. Bu transferleri uzatıyor.

Tüm herkes burayı izliyorlar. Sonuçta sosyal medya etkisi de çok fazla. Avrupa'da 5 bin tweet çok büyük rakam. Burada 50-60 bin olunca, çok almak istiyorlar düşüncesi oluyor. İstedikleri rakamı verseniz bile yine beklemeye geçiyorlar.

Ben de masanın bu tarafında buldum. Dursun Başkan'ın ilk zamanında sponsor oldum. Bundan sonra da sponsorluklar olacak. Hummalı bir çalışma var bu konuda. FFP Türkiye'de bir gelir sorunu, Avrupa'da belli yıllarda sorun oluyor. Bizde sürekli sorun olmasının sebebi gelir sorunu. Maç günü gelirlerinde, yayın gelirlerinde çok düşük seviyedeyiz. Sponsorluk gelirlerinde de öyle.

'SUUDİLER PİYASAYI ARTIRDI'

Suudilerin gelmesinden sonra rakamlar çok yükseldi. Maaş ve bonservis rakamları. Bu piyasa, piyasa için yapacak bir şey yok. O yüzden gider tarafında farklı sponsorluklar bulmaya çalışıyoruz. Yeni sponsorluklarımız da olacak.

Zaha transferinde rakip takımlardan bazı açıklamalar oldu. Zaha transferinde sponsorluklar yardımcı oldu mu?

Açıklanan bu rakamların içerisinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukla anlaştığı ekstra kısımlar var. Her şeyin parayla ilgili olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz seneki kadro veya Şampiyonlar Ligi diye söyleniyor tabii ki etkisi var ama geçen seneki kadromuzda Avrupa maçı bile yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Maaşları çoğunun 100-150 bin euro mevcut maaşında fazlaydı, bazılarının mevcut maaşından azdı. Bunların hepsi rakamlarla ortada. Gerçekten herkesin bu hayattaki her şeyinin para olduğuna inanmak anlamsız. Hayatı öyle yaşamak çok zor.

Hayatlarında belirli paraları kazanmış insanlar. Her şey para mı hayatta, sporcu olanlar bunu anlar. Nerede doğru proje var, ona bakıyor. Samimiyete bakıyor.

'GEÇEN SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ YOKTU'

Geçen sene Şampiyonlar Ligi yoktu. Icardi, Mertens, Zaniolo, Oliveira, Torreira da ciddi yerlerden teklif almıştı. Yine aynı şekilde Milot. Angelino, 150 bin euro daha fazla maaş alıyor mevcut maaşından.

Biz salt şeyi para olan kişinin takım içinde olmasını istemiyoruz. Onu söyleyebilirim. Zaha da da sponsorluklar olacak. Oyuncuyla birebir sponsorluk konusu da var. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Hiç öyle şeyler değil. Bizim toplam rakam açıkladığımız çerçeve. Her şeyi paraya göre karar veriyor düşüncesi çok yanlış.

Selahattin Baki'nin açıklamaları doğru bir şey değil. Kendi taraftarlarına şey yapıyorlar. Biz Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Demeyi de doğru bulmuyoruz. Zaniolo transferinden sonra da oldu bu. Zaha'ya da başladılar, sakatlık falan diye.

'SZYMANSKI FLORYA'YA GELMEDİ'

Sebastian Szymanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Menajeri yazılı bir açıklamayla yalan olduğunu açıkladı. Kampta söylemiştim, Szymanski iyi bir oyuncu. 8-10 milyon bonservis de verilir ama belirli bir bonservisi verdiğiniz oyuncu genç yaştaysa maaş skalasının üstüne bir şey verince, o maaşla satmak çok zor. Biz o yüzden belirli bir maaş şeyinin üzerine çıkamadık. Onu söyledik. Bende yazılı bir şey, "Biz bu maaşı veremeyiz" diye. Ondan sonra da bitmiş. Oyuncu Florya'ya geldi falan o işler doğru şeyler değil.

Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Böyle şeyleri açmasınlar. Geçen sene sabrettim. Daha sonra belgesiyle gösterdim. Sürekli gerginliği beklemek doğru değil. Herkesi bu anlamda biraz daha ihtilli olması gerekiyor."