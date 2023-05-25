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Erden Timur'dan Tottenham'a Victor Nelsson reddi!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Premier Lig ekibi Tottenham'ın Victor Nelsson teklifini idarecilere dahi danışmadan geri çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:14
Erden Timur'dan Tottenham'a Victor Nelsson reddi!
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Londra'daki transfer görüşmelerinde Tottenham ile masaya oturdu.

Sporx'te yer alan habere göre, Tottenham, Victor Nelsson için Erden Timur'a 13 milyon euro teklif etti. Erden Timur, bu teklifi İstanbul'daki idarecilere dahi danışmadan geri çevirdi.

Erden Timur, Tottenham'a Victor Nelsson için belirledikleri rakamın 25 milyon euro olduğunu ve bu rakamın 1 euro bile aşağısına satış yapmayacaklarını iletti. Tottenham'ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı da öğrenildi.

Victor Nelsson

İSTENİLEN RAKAM BELLİ OLDU

Victor Nelsson için tok satıcı olan Galatasaray, Tottenham dışındaki diğer kulüplere de benzer yaklaşım gösterdi ve 25 milyon euro cevabını iletti.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, mücadeleci futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray, Victor Nelsson'u 7 milyon euro bonservisle Ağustos 2021'te Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, yaş grubunun en iyileri arasında gösteriliyordu.


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