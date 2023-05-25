Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'nun annesinden flaş sözler
Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Galatasaray idmanlarında geri planda kaldığına yönelik haberlerine böyle cevap verdi.
Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Instagram üzerinden paylaşım yaptı. Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" yazdı.
İşte o görseller:
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