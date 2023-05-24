Galatasaray'ın kapısı 4 isim için çalacak!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:10

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:10

Galatasaray şampiyonluk yolunda hazırlıklarını sürdürürken bu sezon performansıyla ön plana çıkan oyuncularının talipleri her geçen gün artıyor. Bu isimlerin başında Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu geliyor. Ayrıca kiralık forma giyen Mauro Icardi ve Milot Rashica ile ilgilenen çok sayıda kulüp var.

Victor Nelsson

3 İSMİN TAKIMDA KALMASI PLANLANIYOR

Nelsson’un sözleşmesinde 25 milyon Avro’ya serbest kalacağı yönünde madde bulunuyor. Boey, İngiltere’den ve Fransa’dan çok sayıda kulübün transfer listesinde. Torreira’nın talipleri İtalyan kulüpleri... Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yeni sezonun kadrosunda bu üç ismin kalmasını planlıyor. Ancak gelecek yüksek teklifler karşısında oyuncuların ayrılığına izin verilebilir.

Mauro Icardi

KADROYA 5 İSİM EKLENECEK

Icardi ile Rashica, Galatasaray’da kalmak istediklerini yönetime iletti. Erden Timur; Icardi için PSG ile Rashica konusunda da Norwich’le temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, her koşulda gelecek sezon öncesi kadrosuna sol bek, iki orta saha, stoper ve forvet takviyesi yapacak.