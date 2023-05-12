Erden Timur'dan transfer açıklaması!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, 'Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi' dedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemleriyle ilgili Beyaz TV'ye konuştu.
Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." dedi.
Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." sözlerini sarf etti.
Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi. Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.
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