Adı bahis skandalına karışan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Eren Elmalı kimdir? Galatasaray'da forma giyen Eren Elmalı nereli, kaç yaşında?

EREN ELMALI KİMDİR?

Evren Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 yılında Kartal'da dünyaya geldi. Kasımpaşa takımında defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Kasımpaşa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Silivrispor Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giydi.

Sol bekte forma giyen 1,80 boyundaki Eren Elmalı, sol ayağına hakimdir.

Elmalı, 2021 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosunun bir parçasıydı. 7 Eylül 2021 tarihinde İskoçya 21 yaş altı millî futbol takımı ile 1-1 berabere kalınan maçta Türkiye U-21 formasıyla ilk maçına çıktı. Elmalı, 7 Haziran 2022 tarihinde Litvanya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi grup maçında Türkiye millî futbol takımı formasıyla ilk maçına çıktı.