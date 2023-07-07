Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı

Eyüpspor, Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına Pendikspor'a kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:59
Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı
Abone Ol google-news

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Pendikspor bir transferi daha açıklamak üzere.

Eyüpspor'un 21 yaşındaki genç santrfor'u Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralanmak üzere.

Beşiktaş'da genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferi gerçekleştiremediği söylendi.

21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Pendikspor'un kamp yaptığı Bolu'ya gittiği söylendi.

Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Erencan Yardımcı bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


Erencan Yardımcı eyüpspor galatasaray transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler