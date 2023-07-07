Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralandı
Eyüpspor, Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına Pendikspor'a kiraladı.
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Pendikspor bir transferi daha açıklamak üzere.
Eyüpspor'un 21 yaşındaki genç santrfor'u Erencan Yardımcı, Pendikspor'a kiralanmak üzere.
Beşiktaş'da genç yıldızı kadrosuna katmak için uğraştığı ancak transferi gerçekleştiremediği söylendi.
21 yaşındaki Erencan Yardımcı, Pendikspor'un kamp yaptığı Bolu'ya gittiği söylendi.
Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Erencan Yardımcı bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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