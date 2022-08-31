Ergin Ataman: 'Daha agresif olacağız'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:00

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın başlayacak 2022 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanabilecek bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Ergin Ataman, A Grubu maçlarının oynanacağı Tiflis Arena'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Karadağ ile yapacağını hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Bu turnuvalarda maç maç düşünmemiz lazım. Karadağ'ın çok tecrübeli oyuncuları var. Özellikle pota altında Dubljevic, Avrupa'nın en skorer oyuncularından biri. Keza Simonovic de tecrübeli bir oyuncu. Kısalarda Perry, Popovic ve Mihailovic'in daha önceki maçlarda skor güçlerinin olduğunu gördük." dedi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ve Sırbistan ile oynadıkları maçlarda savunmada ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Ataman, "Karadağ maçına daha tempolu, daha agresif savunmayla başlamayı planlıyoruz. Sahada stratejik olarak çok büyük değişiklikler yapacak değiliz. Şu an elimizdeki kadromuz bu. Birebir savunmalarda sıkıntı çektiğimizi gördük. Yardımlaşmalı ve agresif savunma sistemi benimseyeceğiz. Savunmanın sert olması bizim hücum gücümüzü de yükseltiyor. Çünkü hücumda tempolu oynayan bir takımız. Bunun için daha çok takım savunmasına yüklenmeye çalışacağız. Mutlak suretle yarın kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

"Sırbistan maçını kazanmamız zordu"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Kupası Elemeleri'nde mağlup oldukları Sırbistan'ın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bir kere bazı gerçekleri kabul etmemiz lazım. Sırbistan şu anda Avrupa'nın en kapasiteli, en güçlü takımı. Kadrosunda NBA'in en değerli oyuncusu olmuş yıldızı var. Maçın başında onu durduramadık. Onun dışında da hepsi Avrupa Ligi'nde yıldız olan oyuncular vardı. Sırbistan maçı bence büyük bir ölçü değil. Bizim Sırbistan maçını kazanmamız zordu. Buna rağmen maçın ikinci yarısında takım çok çaba sarf etti. Geri dönüş karakteri gösterdi. Oyun mantalitemizi takım halinde geliştirmemiz lazım. Bu turnuva da bizim için fırsat. Şu bir gerçek ki en azından yarı finale kadar gidebilirsek, Sırbistan gibi bir takımla karşılaşmayacağız. Onun için Sırbistan mağlubiyetini unutup, önümüze bakmamız lazım."

"Kapasiteli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum"

Ergin Ataman, son dönemde kulüpler bazında Avrupa kupalarında önemli başarılar elde eden Türkiye'nin milli takım bazında arzulanan başarılara ulaşamamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Kulüpler bazında çok uzun süreli bir hazırlık dönemi var. Benim elde ettiğim başarılar bir anda gelmedi. Bu 3-4 yılın sonunda geldi. İstikrar sonucunda başarı geldi. Şimdi milli takımda sadece bir aydır beraber çalışıyoruz. Onun için çok fazla bir koç takımı olmuyor. Önemli olan Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getirip, onları iyi bir düzen içerisinde oynatmaya çalışmak. Maç içinde doğru koçluk yapmak ve bu şekilde sonuca gidebilmek. Ben kapasiteli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Avrupa, kulüpler ve milli takımlar bazında farklı. Yaş ortalaması 24 olan bir milli takımımız var. Turnuvanın en genç takımlarından biriyiz. İleride daha iyi olacağız ama bugün itibarıyla madalyaya uzanabilecek bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Elbette bu düşünmekle olmuyor, bunu sahada uygulayabilecek olanlar da oyuncularımız olacak. Bunu iyi şekilde uygularsak, hedefe gideriz."