Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri

Takımının Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin final oynamasına rağmen eleme maçları yapmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirtti.

Ataman, FIBA'nın bu uygulamasının tuhaf olduğunu vurgulayarak "EuroBasket finalistisiniz, ancak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil çünkü artık farklı bir kadroyla oynayacaksınız. Ayrıca bu dönemde aynı oyunculara sahip olmayacağım. Kumar oynamak gibi. FIBA ​​bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'na da turnuvada başarılar dileyen 59 yaşındaki başantrenör, "EuroBasket şampiyonları ve finalistleri Dünya Kupası yerleri için ikinci sınıf takımlarla karşılaşmalı." şeklinde konuştu.