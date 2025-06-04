Ergin Ataman'dan tutuklanma iddialarına yanıt!

Yunanistan Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, konuk olduğu Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu.

Ergin Ataman, Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atılmıştı. Tecrübeli başantrenör, HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve son durumu değerlendirdi.

Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Tecrübeli koç, Olympiakos taraftarına küfür ettiği iddiasını tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

"KAMUOYU BENİM ARKAMDA"

Koç Ataman, "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edilen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında kamuoyu ağırlıklı olarak benim arkamda" dedi.

İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti. "Artık tamamen gözümüzü seriye çevirdik maç ne zaman oynanacak bilmiyorum ama biz bu seriyi kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye de ekledi.