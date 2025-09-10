Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı öncesi taraftar çağrısı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 14:55:00
AA
A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'la oynanacak kritik maç öncesi taraftar desteği çağrısında bulundu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, taraftar desteğinin önemini vurgulayarak, hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu.

Ataman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunanistan ile EuroBasket 2025'te tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

