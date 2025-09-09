Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 12:50:00
Galatasaray'dan Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında yıldız futbolcunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklamasında, “Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır” denildi.

OSIMHEN SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

TRT Spor'da yer alan habere göre Victor Osimhen, Eyüpspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız futbolcunun Eintracht Frankfurt mücadelesine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

