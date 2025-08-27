Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ergin Ataman: "En iddialı takımlardan birisiyiz"

27.08.2025 21:20:00
Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Letonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Letonya'yı 93-73 mağlup ettiğimiz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN İDDİALI TAKIMLARDAN BİRİSİYİZ"

Maçın ardından konuşan Ataman, "Takımımızın gücünün farkındayız. Turnuvanın en iddialı takımlarından birisiyiz. Letonya maçın favorisi olarak gösteriliyordu ama biz o kadar akıllı ve o kadar iyi basket oynadık ki çok net bir galibiyet aldık. Tabii ki bu bir turnuva ve iyi bir başlangıç yaptık. Bizim için moral oldu. Aynen böyle devam edeceğiz." dedi.

